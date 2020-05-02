Çalışanlarda koronavirüs salgını ile ilgili endişe azalıyor

Koronavirüs salgının seyrine ilişkin belirsizliklerin ikinci dönemde görece azalırken, İK yetkilileri ve beyaz yaka çalışanların da salgınla ilgili endişe seviyelerinin ilk döneme göre düşüyor.