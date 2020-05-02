Çalışanlarda koronavirüs salgını ile ilgili endişe azalıyor
02.05.2020 15:05 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:05
Koronavirüs salgının seyrine ilişkin belirsizliklerin ikinci dönemde görece azalırken, İK yetkilileri ve beyaz yaka çalışanların da salgınla ilgili endişe seviyelerinin ilk döneme göre düşüyor.
Koronavirüs salgının seyrine ilişkin belirsizliklerin ikinci dönemde görece azalırken, İK yetkilileri ve beyaz yaka çalışanların da salgınla ilgili endişe seviyelerinin ilk döneme göre düşüyor.
Kaynak: Dunya.com