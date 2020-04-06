Çalışanlara 'yüz siperliği' ile koruma ANKARA'da plastik firması, çalışmak zorunda olan vatandaşlar için 'yüz siperliği' üreterek, yeni tip koronavirüsten korunmalarını sağlıyor.

ANKARA'da plastik firması, çalışmak zorunda olan vatandaşlar için 'yüz siperliği' üreterek, yeni tip koronavirüsten korunmalarını sağlıyor.

Başkent'te yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve birçok sertifikalı ürün üreten Ankara Lider Plastik, Çin'de ortaya çıkan, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de görülen koronavirüs vakalarının ardından harekete geçti. Firma, bu süreçte özellikle çalışmak zorunda kalan vatandaşlar için yüz siperliği üretimine başladı. Ticari sektörde güven kaynağı olmuş firmalara da maske tedariği sağlayan firma, bu kapsamda çalışmasını sürdürüyor.

'HER TÜRLÜ DESTEK VE TEDARİĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

Ankara Lider A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Hüseyin Güleç, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında büyük bir özveriyle çalıştıklarını söyledi. Güleç, "Öncelikli olarak çalışanların sağlığını gözeterek, sektördeki ihtiyacı ve ihtiyaç sahiplerini de unutmadan çalışıyoruz. Maske, yüz siperliği, gözlük üretiminin yanı sıra, tek kullanımlık plastik bardak ve kase imalatı ile sektörün önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerine de hizmet vererek, plastik üretim sektörünün en güvenilir ve kaliteli firmalarının başında geliyoruz. İhtiyaç durumu devam ettiği sürece üretime devam ederek, her türlü destek ve tedariği sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA