Çalışanlar Minikleri Sevindirdi

Otomotiv yan sanayi alanında dünya devi firmalara partnerlik yapan Küçükoğlu Holding, teknoloji takibi ve AR-GE çalışmalarından elde ettiği sonuçların uygulamaları ile sektördeki başarısını perçinlerken, Holdinge bağlı Gebze'deki fabrikasında çalışanlar, çocuk yuvasını ziyaret etti.

Küçükoğlu Holding iştiraklerinden TOKSAN A.Ş'nin Gebze'deki fabrikası çalışanları, İstanbul Kartal'daki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Emrullah Turanlı Çocuk Yuvası'nı ziyaret etti. Mavi ve beyaz yakalılardan oluşan çalışanları, ziyaret sırasında yuvada kalan miniklere çeşitli hediyeler dağıttılar. Çalışanları, yakından ilgilendikleri ve sohbet ettikleri miniklerin keyifli anlar geçirmesini sağlarken, yalnızlık hissini unutan miniklerin mutluluğuna ortak oldular.

Gebze Fabrika Müdürü Gürhan Koyuncu, otomotiv yan sanayi alanında adından söz ettiren şirketin çalışanlarının yaptıkları etkinlikleri, sosyal sorumluluğun bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Üretime, istihdama ve Türkiye ekonomisine katkının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Koyuncu, "Sanayide belirlenen hedefleri yakalamak için çalışırken, sosyal faaliyetlerimizi de ihmal etmiyoruz. Bu amaçla, devletin kucak açtığı kimsesiz çocukları sevindirmek, motivasyonlarını artırmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek için yuva ziyareti gerçekleştirdik. Onların mutluluğuna ortak olduk. Güler yüzlü personelin görev yaptığı Emrullah Turanlı Çocuk Yuvası'nda, miniklerin temiz ve güvenli bir ortamda kaldıklarına tanık olduk. Övünç duyulacak bir yuva ile karşılaşmak bizleri çok sevindirdi" şeklinde konuştu.

Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, holdinge bağlı şirketlerde yaptıkları üretimle ülke ekonomisine katkı vermekle yetinmeyip, uyguladıkları çeşitli sosyal projelerle de topluma örnek olma çabası içinde olduklarını söyledi. Holding şirketlerinde, insana saygı ekseninde ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Oğuzhan Küçükoğlu, "Şirketlerimizde üretim yaparken önceliğimiz insan ve çevredir. Bunun yanı sıra, toplumsal gelişime katkı vermek için bir dizi proje hazırlıyor ve bunları uyguluyoruz" dedi. - BURSA