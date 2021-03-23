Çalışanlar kaza anını anlattı
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Çalışanlar kaza anını anlattı

23.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:47

İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu (2)ÇALIŞANLAR KAZA ANINI ANLATTIMersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin vitrinine çarptığı iş yerinin çalışanı Ahmet Aslan, can kaybının yaşanmadığına sevindiklerini söyledi.

İş yerinin vitrinine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu (2)

ÇALIŞANLAR KAZA ANINI ANLATTI

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobilin vitrinine çarptığı iş yerinin çalışanı Ahmet Aslan, can kaybının yaşanmadığına sevindiklerini söyledi. Aslan, "İş yerinde otururken, birden araç vitrine çarptı. Biz de korktuk. Kendimizi dışarıya attık. İçeride iki tane çocuk yaralandı. Annesinde de birkaç yara vardı. Polis, ambulans geldi. Yaralılara müdahale ettiler. Çok şükür can kaybı olmadı, maddi hasar meydana geldi" dedi.

Kazaya tanık olan komşu esnaf Mehmet Bulut da, "Biz içerde çalışırken karşıdan araç gelip camları kırdı. Çevredekiler gelip yardım etti. Biz de yardıma koştuk. Ambulans gelip yaralıları götürdü. Çok şükür can kaybı yok. Geçmiş olsun" diye konuştu.

Çalışanlar kaza anını anlattı
Çalışanlar kaza anını anlattı
Çalışanlar kaza anını anlattı
Çalışanlar kaza anını anlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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