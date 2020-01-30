Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri?

30.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:49

Çalışanları her gün işe giderken en çok ne mutlu ediyor?



Bazıları için etki yaratma, profesyonel gelişim, pozitif bir ortamda etkileşim kurma ve şirketin misyonuyla gurur duyma gibi faktörler, iş yerinin sundukları mutluluk derecelerini belirlemede öne çıkıyor. İyi bir maaş ve yararlanılan imkanlar da çalışanları mutlu eden diğer etkenler. Euronews.com'da Görüntüle