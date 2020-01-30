Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri?
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Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri?

Çalışanları her gün işe giderken en çok ne mutlu ediyor?Bazıları için etki yaratma, profesyonel anlamda büyüme, pozitif bir ortamda etkileşim kurma ve şirketin misyonuyla gurur duyma gibi faktörlerden yola çıkarak, iş yerinin sundukları mutluluk derecelerini belirlemede öne çıkıyor.

30.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 14:49
Çalışanlar işverenden ne bekler? Personeli 'en mutlu şirketler' hangileri?

Çalışanları her gün işe giderken en çok ne mutlu ediyor?


Bazıları için etki yaratma, profesyonel gelişim, pozitif bir ortamda etkileşim kurma ve şirketin misyonuyla gurur duyma gibi faktörler, iş yerinin sundukları mutluluk derecelerini belirlemede öne çıkıyor. İyi bir maaş ve yararlanılan imkanlar da çalışanları mutlu eden diğer etkenler. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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