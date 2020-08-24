Çalışanlar iş yerine dönmekten mutlu İş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ödeme çözümleri geliştiren Edenred'in gerçekleştirdiği "Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları Yeni Normal Araştırması", çalışanların ofise geri dönmekten mutlu olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni normalle birlikte kademeli olarak iş yerlerine ve ofislere dönülmeye başlandı. Ticket Restaurant Edenred'in "Koronavirüsün Değiştirdiği Çalışma Koşulları" araştırmasının devamı niteliğindeki "Yeni normal" sonuçlarına göre, çalışanların yüzde 38'i iş yerine geri dönerken, yüzde 16,4'ü evden çalışmaya devam ediyor. Anket sonuçlarına göre, iş yerine dönen çalışanlar ofiste çalışmaktan genel olarak mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'de çalışma hayatı yeni normalle birlikte kademeli olarak ofis ve iş yerlerine taşınmaya başladı.

Türkiye genelinde 1213 çalışanın katıldığı anketin sonuçlarına göre, yeni normalleşme süreciyle birlikte çalışanların yüzde 38'i iş yerlerine geri döndü, yüzde 16,4 ise evden çalışmaya devam ediyor. Yüzde 36,4 değişen bir şey olmadığını, işe gidip geldiğini beyan ederken, yüzde 9,2 ise ofise kısmi olarak gidiyor.

İş arkadaşlarıyla sosyalleşme mutlu ediyor

Ankette "İşyerinize dönmekten mutlu musunuz?" sorusuna çalışanların yüzde 49,5'i çok mutlu, yüzde 22,8'i ise mutlu yanıtını verdi. Çalışanların mutlu olma nedenleri arasında; işe daha fazla odaklanabilme, çay-kahve molalarında iş arkadaşlarıyla sosyalleşebilme ve iş yerinin daha konforlu olması öne çıkıyor.

Yemek kartları yeniden restoranlarda kullanılmaya başlandı

Pandemi döneminde restoranların kapalı olması nedeniyle daha çok market alışverişinde kullanılan yemek kartları çalışanların ofislere dönmesiyle yeniden cafe ve restoranlarda öğle yemeği için tercih edilmeye başlandı.

Kaynak: Bültenler