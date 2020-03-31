Çalışanlar desteklenmeli tüm vergisel yükümlülüklere ara verilmeli Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınını etkileri ve sağlanan vergisel destekler konusunda DÜNYA'ya bir yazı kaleme aldı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınını etkileri ve sağlanan vergisel destekler konusunda DÜNYA'ya bir yazı kaleme aldı. Kaynak: Dunya.com