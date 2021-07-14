Çalışanlar bayram alışverişi keyfini Ticket Compliments ile yaşıyor

Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlere hem sayısız seçenek hem de operasyonel kolaylık sunuyor.

Edenred Türkiye, teşvik ve ödüllendirme kategorisindeki ürün ailesi Ticket Compliments ile çalışanlarına bayram hediyesi vermek isteyen şirketlere hem sayısız seçenek hem de operasyonel kolaylık sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Edenred Türkiye Kurban Bayramı'nda kurumsal hediyelerini Ticket Compliments kapsamındaki hediye çekleri ve kartları ile yapan şirketlerin çalışanlarına kendi beğeni ve ihtiyaçlarına göre özgürce alışveriş yapma imkanı tanıyor.

Teması azaltan özellikleri ile salgın döneminde her zamankinden daha önemli hale gelen hijyen kaygısını ortadan kaldıran bu hediye seçenekleri aynı zamanda özel indirimler ve yüzde 39'a varan vergi tasarrufu ile şirketlere avantaj sağlıyor. Bayram dönemlerinde ve özel günlerde çalışanlarına hediye vermek isteyen şirketleri farklı markalarla anlaşmak, hediye temin etmek ve dağıtmak gibi operasyonel yük getiren süreçlerden ve bu süreçlerin maliyetinden kurtaran bu zahmetsiz çözümle şirketler tek faturayla muhasebe işlemleri yükünden kurtulurken çalışanlar ise kendi ihtiyaçları doğrultusunda ister kendilerine isterse çocuklarına diledikleri gibi alışveriş yapabiliyor.

Teknoloji ürünlerinden beyaz eşyaya binlerce hediye seçeneği

Edenred'in şirketlere sunduğu teşvik ve ödüllendirme çözümlerinden biri olan Ticket Compliments Fashion Hediye Çeki, çalışanlara ister kendileri isterse çocukları için 400'e yakın mağazada, onlarca seçkin markanın binlerce noktasında bayramlık alışverişin keyfini yaşatıyor. Çalışanlar bu sayede giyim, ayakkabı, aksesuar gibi ürünler arasından diledikleri gibi alışveriş yapabiliyor.

Edenred Türkiye, Ticket Compliments Universal Hediye Çeki ile ise kullanıcılarına birçok seçkin markanın 2 bine yakın mağazasından hediye seçimi yapma fırsatı tanıyor. Çalışanlar böylece beyaz eşya, elektronik ürünler, mücevherat ve kozmetik gibi pek çok farklı kategoriye ev sahipliği yapan anlaşmalı iş yerlerinde alışveriş özgürlüğü yaşıyor.

Ticket Compliments Universal ve Ticket Compliments Fashion Hediye Çekleri, bir yıl boyunca indirim ve kampanya dönemleri de dahil olmak üzere geçerli olduğu için çalışanlar tarafından çok seviliyor. Hediye çeklerinin geçerli olduğu mağazaların bilgisine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Bayramda ihtiyaçlar Ticket Market Kart ile karşılanıyor

QR kod ile mobil, temassız ve hijyenik ödeme fırsatı sunan Ticket Market Kartı, çalışanlara Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı binlerce üye markette ihtiyaç ve tercihlerine göre alışveriş yapma şansı sunuyor. Şirketler dilerlerse market kartlarını fiziksel kart yerine dijital kart olarak da tercih ederek çalışanlarının kart taşıma, kaybetme, yeniden sipariş etme, gelmesini bekleme gibi sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ticket Market Dijital Kart ile çalışanlar SMS olarak gönderilen kart numaralarını MyEdenred'e ekleyerek yine QR kod ile ödeme yapabiliyor.

Ticket Market Kartı satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ayrıca çalışanlar, kart bakiyelerini tek seferde harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri kadar ister kendileri için isterse çocukları için alışveriş yapabiliyor. Ticket Market Kartın geçerli olduğu en yakın mağazaların listesine MyEdenred uygulaması ya da edenred.com.tr üzerinden ulaşılabiliyor.

Çalışanlar gıdanın tazesi ve yerlisi ile buluşuyor

Ticket Compliments'ın üyesi CarrefourSA Kurumsal Hediye Kart'ı tercih eden şirketler, çalışanlarını gıdanın tazesi ve yerlisi ile buluşturuyor. Çalışanlar, klasik kart ve dijital kart seçenekleri bulunan CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartını Türkiye'deki 600'den fazla CarrefourSA'da, online markette veya mobil uygulamada kullanabiliyor. CarrefourSA Kurumsal Hediye Kartı satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ayrıca çalışanlar, kart bakiyelerini tek seferde harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri kadar ister kendileri için isterse çocukları için alışveriş yapabiliyor.

Money Pro Kart ile ister market isterse online alışveriş imkanı

Ticket Compliments ailesinin sunduğu kurumsal çözümler arasında yer alan Money Pro Kart ile çalışanlar Kurban Bayramı alışverişlerini ister Migros, MigrosJet, 5M Migros ve Macrocenter'lardan ister online olarak Migros Sanal Market'ten gönüllerince yapabiliyor. Money Pro Kart, Money Kart'ın tüm özelliklerini taşıyarak Money puan da kazandırıyor. Money Pro Kartı satın alma ve bakiye yükleme işlemleri Ticket Online platformu üzerinden 7/24 kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı karta tekrar bakiye de yüklenebiliyor. Ayrıca çalışanlar, kart bakiyelerini tek seferde harcamak zorunda kalmadan diledikleri zaman, diledikleri kadar ister kendileri için isterse çocukları için alışveriş yapabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu