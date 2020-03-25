Çalışanında koronavirüs şüphesi olduğu iddia edilen banka, mobil hizmete başladı Çalışanında koronavirüs şüphesi olduğu iddia edilen banka, mobil hizmete başladı Zonguldak'ta çalışanında koronavirüs şüphesi olduğu iddia edilen bir banka mobil hizmete başladı.

Çalışanında koronavirüs şüphesi olduğu iddia edilen banka, mobil hizmete başladı ZONGULDAK - Zonguldak'ta çalışanında koronavirüs şüphesi olduğu iddia edilen bir banka mobil hizmete başladı. Gece saatlerinde de banka binası ilaçlanarak dezenfekte edildi. Zonguldak kent merkezinde faaliyet yürüten bir banka çalışanında koronavirüs şüphesi iddiasıyla tedbirler genişletildi. Banka akşam saatlerinden itibaren ilaçlanarak dezenfekte edildi. Öte yandan mobil banka aracı da Zonguldak'a gelerek öğlen saatlerinden itibaren hizmete başladı. Banka müşterilerinin mobil araç üzerinden iş ve işlemlerini yapabileceği öğrenildi. Banka şubesi önündeki ATM'lerde koronavirüs tedbirleri kapsamında detaylı temizlik işlemi geçekleştirildi. Öte yandan banka personelinin tedbir amaçlı evlerinde gözetim altında kalacağı iddia edildi. Kaynak: İHA