Çalışanın testi pozitif çıktı, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi karantinaya alındı
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Çalışanın testi pozitif çıktı, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi karantinaya alındı

UŞAK Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 günlüğüne karantina altına alınarak kapatıldı.

Çalışanın testi pozitif çıktı, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi karantinaya alındı
18.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:35

UŞAK Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi, bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle 14 günlüğüne karantina altına alınarak kapatıldı.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nde bir çalışan, belirtiler üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek koronavirüs testi yaptırdı. Çalışan hastanede tedavi altına alınırken, kendisi ile beraber çalışan 3 kişi de evlerinde karantina altına alındı. Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif'i ise, çalışanlarının 14 günlük karantinaya alınması nedeniyle faaliyetlerini durdurarak, çalışma binasını giriş ve çıkışlara kapattı. Yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs testi pozitif çıkan çalışanının durumunun iyi olduğunu belirten Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Gültekin Köse, "Bir çalışanımızın testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi. Tedbir amaçlı kurum binamız ve 3 çalışanımız karantinaya alındı. Şu an için faaliyetlerimizi durdurduk. En kısa sürede tekrar çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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