Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldı
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Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldı

Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldıKAHRAMANMARAŞ İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin Covid-19 testi pozitifi çıktı.

10.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:35

Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldı

KAHRAMANMARAŞ İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü'nde çalışan bir kişinin Covid-19 testi pozitifi çıktı. Test sonucu mesaisi sırasında öğrenen personel, durumu hemen yönetimle paylaştı. Bunun üzerine tüm çalışan ve vatandaşlar çıkartılarak, bina boşaltıldı. Müdürlük binası dezenfekte edilmesi için kapatılıp, bazı çalışanlar 14 gün izole olmaları için eve gönderildi.

İŞKUR İl Müdürlüğü'nde görevli erkek bir personel, cuma günü yüksek ateş şikayetiyle aile sağlığı merkezine gitti. Burada rahatsızlığının soğuk algınlığı olduğu belirtilen personel, şikayetlerinin devam etmesi üzerine dün de özel bir hastaneye başvurdu. Personeli muayene eden doktor, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermesi üzerine test için numune aldıktan sonra, personel eve döndü.

AYNI ODADAKİ 4 KİŞİ EVE GÖNDERİLDİ, BİNA DEZENFEKTE EDİLDİ

Koronavirüs testi yaptıran personel, bugün sabah tekrar işine gelirken, kısa süre sonra Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Personelin konuyu yönetimle paylaşması üzerine İŞKUR İl Müdürlüğü'ndeki tüm personel ve işlem için bekleyen vatandaşlar dışarıya çıkartıldı. Testi pozitif çıkan personel tedavisi için Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan personelle aynı odada çalışan 4 kişi de 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri için evlerine gönderildi. Dezenfekte edilen İŞKUR İl Müdürlüğü girişine kırmızı şerit çekilip, kapısına da bir personelin testinin pozitif çıktığı yazısı ve geçici süre hizmet verilemeyeceği yazıldı. İŞKUR İl Müdürlüğü'nün dezenfeksiyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar hizmet vereceği belirtildi.

Çalışanın testi pozitif çıktı, İŞKUR il müdürlüğü kapatıldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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