Çalışanı koronavirüs pozitif çıkan otel karantinaya alındı

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde bir çalışanında koronavirüs tespit edilen otel , karantinaya alındı, sağlık ekipleri, filyasyon çalışması başlattı.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'ndeki bir otel personeli rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Hastalığa dair bazı semptomalar göstermesi üzerine otel çalışanına Covid-19 testi yapıldı. Çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkınca, 6 katlı otel; İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, karantinaya alındı. Polis ekipleri de giriş-çıkışı kapatılan otel binası önünde nöbet tutarken, sağlık ekipleri de filyasyon çalışması başlattı. Karantinaya alınan otelde 4'ü çalışan 3'ü müşteri, toplam 7 kişinin bulunduğu belirtildi.

VALİLİK DUYURDU

Bu arada karantinaya ilişkin Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruda, "Akçaabat İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun 04.02.2021 tarih ve 11 sayılı kararıyla, ilçenin Söğütlü Mahallesi'nde faaliyet gösteren otel, 04.02.2021 tarihinde saat 21.30 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmıştır" denildi.- Akçaabattrabzon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı