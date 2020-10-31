Son dakika: Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi
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Son dakika: Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi

31.10.2020 16:16 | Son Güncelleme: 31.10.2020 16:54

Edinilen son dakika haberine göre Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi Sivas'ta polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 5 sürücüye toplamda 10 Bin 260 TL cezai işlem uygulandı.

Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi

Sivas'ta polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 5 sürücüye toplamda 10 Bin 260 TL cezai işlem uygulandı. Bir işletmeciyse iki hafta arayla çalışanına trafik ceza kesilmesine tepki gösterdi

SİVAS - Sivas'ta polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 5 sürücüye toplamda 10 Bin 260 TL cezai işlem uygulandı. Bir işletmeciyse iki hafta arayla çalışanına trafik ceza kesilmesine tepki gösterdi.

Polis ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan 5 motosikletliye ceza yağdı. Sürücülere ve motosiklet sahiplerine yazılan cezaların miktarı toplamda 10 Bin 260 TL oldu.

Alpaslan Mazman isimli bir işletmeciyse çalışanına iki hafta arayla ceza yayılmasına tepki gösterdi. Mazman, tepkisini "bu cezayı nasıl ödeyeceğim" diyerek dile getirdi.

Son dakika: Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi
Son dakika: Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi
Son dakika: Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi
Son dakika: Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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