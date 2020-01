Çalışan taksilerin yüzde 70'i Muratpaşa'da

06.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:45

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Niyazi Özçelik'le birlikte Çağlayan ve Bahçeli taksi durak esnafıyla bir araya geldi.



Başkan Uysal'ı makamında gerçekleşen buluşmada Özçelik, Muratpaşa'da 130 civarında taksi durağında 2 bin 500'e yakın taksinin çalıştığını söyledi. Antalya genelinde çalışan taksilerin yüzde 70'inin Muratpaşa'da bulunduğuna dikkat çeken Özçelik, "Bu anlamda Muratpaşa'da yapılan her hizmet, her çalışma esnafımızı doğrudan ilgilendiriyor. Bugüne kadar hep esnafın yanında oldunuz. Bundan sonra böyle olacağından en ufak bir şüphemiz yok" diye konuştu ve teşekkürlerini dile getirdi. Ziyaretleri dolayısıyla Oda Başkanı Özçelik ve durak esnafına teşekkürlerini dile getiren Başkan Uysal, kentin günlük ticaret hareketliliği içinde Antalya esnafının ön plana çıkması için her türlü çalışmayı geçmişte yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Uysal, semt pazarlarının cazip alışveriş noktaları haline gelmesi için Muratpaşa Belediyesi kurumsal kimliği altında pazar yerlerinin tanıtımını yaparken, taksi esnafının durak harici bekleme yerleri için ödediği işgaliye ücretlerini kaldırdıklarını söyledi. Başkan Uysal, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'yle (AESOB) yaptıkları bir çalışmayla da belediyenin satın almalarından Antalya esnafının haberdar olabilecekleri bir iletişim kanalı kurulması için gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Ümit Uysal, bunlarla birlikte Muratpaşa Belediyesi'nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları taksi esnafının hem trafikte güvenli bir şekilde seyrini sağlarken toprağa kadar inilerek yenilenen caddelerin esnafın lastik gibi masraflarının bir nebze olsun düşmesini sağladığını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA