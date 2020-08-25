Çalışan Sadakatini Artırmak İçin Yapay Zeka Kullanıyorlar
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Çalışan Sadakatini Artırmak İçin Yapay Zeka Kullanıyorlar

Schneider Electric, yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak kurum için bir yetenek yönetimi platformuna imza attı.

Çalışan Sadakatini Artırmak İçin Yapay Zeka Kullanıyorlar
25.08.2020 10:15 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:18

Schneider Electric, yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak kurum için bir yetenek yönetimi platformuna imza attı.

Küresel iş dünyasında ilkler arasında giren Şeffaf Yetenek Platformu, şirketin 144 bin çalışanına kendilerini geliştirme ve kariyer planlarında teknolojinin gücünden yararlanma fırsatları sunuyor.

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde uzman olan Schneider Electric, 100'ü aşkın ülkedeki 144 bin çalışanının gelişimi için yapay zeka (AI) temelli yetenek yönetimi platformunu hayata geçirdi. Kurum içi bir yetenek paylaşım platformu olan "Şeffaf Yetenek Platformu" (Open Talent Market) küresel iş dünyasında ilkler arasında yer aldı.

KARİYER GELİŞİMİ İÇİN YENİLİKÇİ BİR TEKNOLOJİ

Şeffaf Yetenek Platformu (Open Talent Market), Schneider Electric içinde yetenek arz ve talebini karşılamak amacıyla kariyer gelişimi sağlamak anlamında yenilikçi bir teknoloji. Profillerini bu platforma yükleyen (veya LinkedIn hesaplarını bağlayan) Schneider Electric çalışanları, sahip oldukları beceri ve yetkinliklerin yanı sıra geleceğe yönelik hedeflerine göre AI tarafından tavsiye edilen gelişim ve kariyer fırsatlarından faydalanabiliyor. Bunlar; tam zamanlı görevler gibi yeni kariyer atılımları, yarı zamanlı projeler, kısa süreli işler ya da yan görevler, mentorluk fırsatları ve Eğitim Yönetimi Sistemi üzerinden eğitim tavsiyeleri olmak üzere dört ana başlıkta sunuluyor.

HEM ÇALIŞANLARI HEM İŞVERENLERİ DAHA ÜRETKEN VE DEĞERLİ HALE GETİRİYOR

İnsan kaynakları teknoloji şirketi Gloat tarafından geliştirilen, yapay zeka destekli bu yetenek platformu; Schneider çalışanlarına özel fırsatlar sunuyor. Şeffaf Yetenek Platformu, Schneider için çalışanlarının becerileri ve ilgi alanları hakkında zengin veriler üreterek dahili fırsatlar ve Schneider'in daha geniş stratejik hedefleri arasında açık ve ölçülebilir bir uyum sağlıyor. Bu fırsat merkezli yaklaşım, kurumsal değerlerin çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanabilmesi için en etik ve ekonomik yol. Schneider Electric, yaptığı bu çalışma ile veri ve analize dayalı yatırımların hem çalışanları hem de işverenleri nasıl daha üretken ve daha değerli hale getirebileceğine dair önemli bir örnek oluşturuyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ FARK YARATACAK"

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Estreya Hayim: "Yapay zeka destekli Şeffaf Yetenek Platformumuz (Open Talent Market) ile çalışan gelişimi ve kurum içi mobilitenin dijitalleşmesini sağlayarak 'İşte Geleceğin' en güçlü temsilcilerinden biri olduğumuza ve bu çalışmamızın iş dünyasında fark yaratan sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Bu adım aynı zamanda Schneider Electric'in çalışanlarının bireysel gelişimleri ile ilgili olarak desteklenmesi ve kariyerlerini bir sonraki aşamaya taşımalarına yardımcı olunması anlamındaki kararlılığının bir göstergesidir." dedi.

ŞEFFAF YETENEK PLATFORMU NE KAZANDIRIR?

Çalışanların kariyerlerini kendileri yönetmeleri ve Schneider Electric içinde potansiyellerine tam olarak ulaşmaları,

Çalışanlara geniş bir yelpazede deneyim ve beceri kazanma fırsatı sağlama,

Farklı yetenekleri bularak en iyi ekipleri oluşturmaları anlamında liderleri destekleme,

Mevcut görev ve projelerde daha fazla şeffaflık sağlama,

Kuruluşta uzmanlık ağları oluşturma ve ekiplerde daha fazla çeşitlilik sağlama,

Çalışan memnuniyeti ve sadakatini artırma,

Schneider Electric, bu yeni sistemle çalışanların daha verimli olmasını ve Schneider bünyesinde devam etmeye teşvik edilmelerini sağlıyor.

Schneider İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Amy deCastro; "Daha önce orada olmayan bir iç pazar yaratıyoruz ve bu, çalışanların dış pazara çıkmak yerine faydalanabilecekleri bir pazar. Çalışanlarımıza her zaman kariyerlerinin kendi kontrollerinde olduğunu, sürücü koltuğunda onların olduklarını söyledik. Şimdi Schneider'in sunduğu bu fırsat, yeteneklerini kendi amaç ve hedefleri ile uyumlu projelere yönlendirebilmelerine imkan veriyor." dedi.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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