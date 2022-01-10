Basın emekçilerinin 1961 yılından bu yana kutladığı Çalışan Gazeteciler Bayramı, bügün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Çalışan Gazeteciler Günü ne zaman? Çalışan Gazeteciler Günü nedir?

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR?

*Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.

* Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

* Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.

*Kalemi güçlü, kırılmaz fikirlerin insanları gazetecilerin, Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun...

*Yüreği cesur, fikri hür, bileği kuvvetli gazetecilerin günü kutlu olsun...

Çalışan Gazeteciler Günü ne zaman

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