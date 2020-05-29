Çalışan annelere bakıcı desteği SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan ve çalışan annelere aylık en az 200 euro (1506 lira) bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvuruların devam ettiği bildirildi.

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülmekte olan ve çalışan annelere aylık en az 200 euro (1506 lira) bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvuruların devam ettiği bildirildi. Şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabilecekleri kaydedildi.

SGK tarafından yürütülen, çalışan annelere aylık 200 euro bakıcı desteği imkanı sağlanan projeye başvurular sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi', Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanmaya devam ediyor.

Çalışan annelere destek olmak ve eğitimli bakıcıları teşvik etmek üzere Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın fonladığı proje kapsamında, çalışan annelerin iş ve yaşam dengesine katkı sağlanması, çocukların sigortalı ve eğitimli bakıcılar tarafından bakımının yapılması hedefleniyor.Proje ile ayrıca kadınların iş gücüne katılımını ve çalışan kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek, çalışan annelerin iş-yaşam dengesine katkı sağlamak ve ebeveynlerin çocuklarını sigortalı, eğitimli çocuk bakıcılarına baktırmaları da amaçlanıyor. Proje kapsamında, bakıcı ve çalışan annelere toplam 25 milyon 472 bin euroluk mali destek aktarılması planlanıyor.Proje kapsamında bakıcı desteğine, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet etmeleri, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan 4/A'lı çalışan annelerin başvurabildiği bildirildi. Projede sigorta yaptırılan 0-36 yaş çocuk bakımı konusunda eğitim almış bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Anneanne, babaanne dışındaki teyze, hala, yenge, kuzen gibi diğer kadın akrabalar da sigortaları yaptırılarak bakıcı olarak çalıştırılabilecek.Bu kapsamda bakıcılarda üniversite onaylı sertifikalar, halk eğitim merkezi sertifikaları, meslek liseleri veya üniversitelerin çocuk gelişimi bölümü diplomaları olması şartı aranacak. Projeden yararlanmak isteyen bakıcıların uzaktan eğitim yoluyla proje şartlarını yerine getirebilecekleri de kaydedildi.ONLİNE BAŞVURU YAPILABİLECEK

Çocuğun 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanabilecek projeyle ilgili şartlarının uygun olması halinde destekten yararlanmak isteyenlerin, e-devlet şifresi ile 'www.sgkegitimlibakici.org' ve 'http://www.sgkegitimlibakici.org/' adresi üzerinden başvurularını yapabileceği bildirildi. Ayrıca, başvurularla ilgili '/sgkegitimlibakici' sosyal medya hesapları ile İstanbul, Ankara ve İzmir'deki proje ofislerinden detaylı bilgi alınabileceği açıklandı.

Kaynak: DHA