Çalış: "Faizsiz taksitli oluşumlar ülkemizdeki pazar payını yükseltiyor"
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Çalış: "Faizsiz taksitli oluşumlar ülkemizdeki pazar payını yükseltiyor"

06.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:26
Çalış:

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış, faizsiz ve taksitli oluşumların Türkiye'deki pazar payını her gecen gün yükselttiğine dikkat çekti.

Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış, faizsiz ve taksitli oluşumların Türkiye'deki pazar payını her gecen gün yükselttiğine dikkat çekti.

Türk Halkı tarihten bu yana dayanışmanın birlikte yükselmenin ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirten Yenievim Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Çalış, birlikte tasarruf ve değerlendirmenin lezzetinin yaşandığını kaydetti.

İsmail Çalış, faizin aslında tüm dünyanın kanayan yarası olduğunu ifade ederek, "Faiz, kazançların, emeklerin, alın terinin büyük kısımlarını kaybetmemiz anlamı taşımaktadır. Meşru bir yaşam, meşru bir hayat dairesi ülkemizin damarlarına işlemiş. Bütün hareket kabiliyetimiz meşru çerçeveye göre inşa edilmiştir. Bize öğretilen yanlışların ayrıştığı bir dönemin tam içinden geçiyoruz. Gelecek kaygılarının ve güncel endişelerimizin hepsinde bizler bir olmanın vurgusunda vazgeçmeyeceğiz. Bağlı olduğumuz değerlerde, bağlı olduğumuz düşüncelere, düşünce ithalatı yapmadan değer ithalatı yapmadan kendimize has biz bize ancak güçlenir, ancak büyüyebiliriz. Görkemli ve üstün geleneklerimizi geleceğe taşıyıp, geleceği şekillendirmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Çalış: 'Faizsiz taksitli oluşumlar ülkemizdeki pazar payını yükseltiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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