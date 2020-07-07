Çalış Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Çalış Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir'in Çalış Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Çalış Belediyesi ile Hizmet-İş arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
07.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:24

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Nevşehir'in Çalış Belediyesi arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Kayseri Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalış Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Belediye Başkanı Kazım Yılmaz, Kayseri Hak-İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, Nevşehir Hak-İş İl Başkanı Fatih Mutlu, belediye ve sendika yetkileri katıldı.

Törende konuşan Çelik, sözleşmenin 2020-2023 yılları arasını kapsadığını, yürürlüğe girmesiyle birlikte üyelerinin maaşlarına birinci yıl yüzde 15, ikinci ve üçüncü yıllarda ise enflasyon artı üç puan oranında ücretlere ve sosyal haklara zam yapılacağını belirtti.

Belediye Başkanı Yılmaz ise sözleşmenin günümüz şartlarına göre iyi bir sözleşme olduğunu ve ellerinden gelen en iyi zammı işçilerine verdiklerini aktardı.

Çalış'ın güzelleşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Tüm arkadaşlarımız aldıkları zammı aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar. Toplu iş sözleşmemizin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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