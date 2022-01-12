Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar - Haberler
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Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin polisi, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase ve motor numaralarını değiştirerek satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirirken, bu yöntemle piyasaya sürülmek istenilen 7 araca el konuldu.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase ve motor numaralarını değiştirerek satan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirirken, bu yöntemle piyasaya sürülmek istenilen 7 araca el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şaşe numaralarında oynama yapmak suretiyle ağır hasarlı ve pert kayıtlı, trafikten çekme belgeli araçların tescil bilgileriyle değiştirilerek satışlarının yapıldığı ve trafiğe çıkarıldığını tespit etti. Bunun üzerine tespit edilen 7 araca el koyan ekipler, yapılan incelemede araçların bu yöntemle üzerinde oynanarak, trafiğe çıkarıldığını belirledi. Araçlar yediemin otoparkına çekilerek muhafaza altına alınırken, araç sahipleri ve 'çenç' işlemi yapan şahıslara yönelik adli işlem yapıldı.

(Koray Ünlü/ İHA)

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

Çalıntı ve hacizli lüks araçları 'çenç' yapıp satmaya çalıştılar

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