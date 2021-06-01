Çalıntı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip dolandırıcılık yapmışlar (2)

11 KİŞİ TUTUKLANDI Mersin'de çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip piyasaya süren şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21...