ÇALINTI VE HACİZLİ ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÇALINTI VE HACİZLİ ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

ÇALINTI VE HACİZLİ ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, yine satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip piyasaya süren 21 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, yine satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip piyasaya süren 21 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, suç delillerini gizleme, yok etme, saklama' suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.M.Y., H.Y., B,Y., M,K., F,K., H,K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T., Z.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, aldıkları ağır hasarlı aracınkileri ile değiştirerek piyasaya sürdükleri, vatandaşları mağdur ettikleri ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in 'Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi' olayına ilişkin iddialarıyla...
Son dakika haberleri: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in "Gazeteci Kutlu Adalı'nın Kıbrıs'ta öldürülmesi" olayına ilişkin iddialarıyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Oğuzhan Koç Ebru Gündeş
Spor Gervinho Enes Ünal Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÇALINTI VE HACİZLİ ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:53:47. #1.16#

title