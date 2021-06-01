ÇALINTI VE HACİZLİ ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARINI DEĞİŞTİRİP DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

MERSİN'de çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, yine satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip piyasaya süren 21 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, yine satın aldıkları aynı marka ve modeldeki ağır hasarlı araçlarınki ile değiştirip piyasaya süren 21 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 'nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, güveni kötüye kullanma, mala zarar verme, suç delillerini gizleme, yok etme, saklama' suçlarını işlediği tespit edilen 21 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mersin merkezli Konya, Bursa, Kütahya, Osmaniye, Yozgat ve Mardin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, A.M.Y., H.Y., B,Y., M,K., F,K., H,K., M.H., H.C., Y.A., F.Y., V.Ç., K.Ç., E.A., M.M.Y., Z.G., M.D., A.U., H.G., M.K., E.T., Z.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin çalıntı, yakalama ve haciz şerhi bulunan araçların motor ve şasi numaralarını, aldıkları ağır hasarlı aracınkileri ile değiştirerek piyasaya sürdükleri, vatandaşları mağdur ettikleri ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı