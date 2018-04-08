Çalıntı Ürünleri Satmaya Çalışırken Yakalandı

Adana'da iş yerinden çalınan tespih, gümüş yüzük, bıçak ve süs eşyası, satılmaya çalışılırken polis tarafından bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'ndeki Recep Balcı'ya ait iş yerinden yaklaşık 30 bin lira değerinde olduğu belirtilen tespih, gümüş yüzük, bıçak ve süs eşyasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheli Murat G'yi çaldığı iddia edilen ürünleri satmaya çalışırken gözaltına aldı.

Şüpheli, kimliğini bilmediği iki kişinin verdiği ürünleri sattığını, her satıştan pay aldığını iddia etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Murat G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat G'nin yanında bulunan iki çuvaldaki 535 tespih, 369 yüzük, 395 bıçak, 29 anahtarlık ve çeşitli süs eşyası sahibine teslim edildi.