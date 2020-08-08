Çalıntı sürat botu tesadüfen bulundu Çalıntı sürat botu tesadüfen bulunduMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalınan kiralık sürat botu, kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde tesadüfen bulundu.

Çalıntı sürat botu tesadüfen bulundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çalınan kiralık sürat botu, kiralama şirketinde çalışan kadının dikkati sayesinde tesadüfen bulundu.

Kurban Bayramı'nın 1'nci günü, Göltürkbükü Mahallesi Hekimköy Koyu'ndan kiralık bir lüks sürat botu çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri, botu kimin çaldığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Bir bot kiralama şirketine ait aracın çalınma anı ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kurban Bayramı'nın 4'ncü günü, bot kiralama şirketinin muhasebe müdürü Derya Güçlü, Akyaka'ya giderken, Yatağan girişinde bir aracın ardında bulunan lastiği patlak römork üzerindeki çalınan botu fark etti. Güçlü'nün ihbarıyla polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemede, römorkun üstündekinin çalınan bot olduğu tespit edildi. Olay yerindeki 2 kişi, gözaltına alındı. Bu kişilerin ifadelerinde, botu bir başka kişiden satın aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, serbest bırakıldı. Çalıntı bot ise şirkete teslim edildi. Botu çaldığın öne sürülen kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA