Çalıntı şarkı hakkında ilk açıklama

Besteci Belma Şahin, Bilal Sonses'in Yıldız Tilbe ile düet yaptığı ve YouTube'de 115 milyon kez izlenen 'Hasbelkader' adlı şarkının bestesinin kendisine ait olduğu iddiasıyla Sonses ve iki müzik şirketi aleyhine dava açtı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Belma Şahin, "Bir iki gündür hakkımda bazı haberler çıkıyor. Şunu belirtmek isterim ki, Hasbelkader şarkısı çıktıktan bir gün sonra hem Bilal Sonses'in kendisine hem de ekibinden birkaç kişiye ulaştık. Ben bizzat kendisiyle de konuştum. Menajerim Uğur Koçer de aynı şekilde. Bestenin, bahsi geçen şarkının çıkışından çok uzun zaman önce tarafımca yapıldığı ve üzerine yazılan sözleri değerlendirme aşamasında olduğum konusunda herkesin bilgisi var. Tüm iyi niyetimizle de uzunca bir süre geri dönüşlerini bekledik fakat anlaşma sağlayamadık. Hukuki yollara başvurmak zaruri bir durum haline geldi. Dalında uzman birçok müzisyen görüşünden sonra, şarkının bestesinin şüpheye mahal bırakmayacak şekilde birebir aynı olduğu ve bunun tesadüf olmasının hayatın akışına aykırı olduğu yönünde rapor aldık. Konu yargıda olduğu için fazla detay vermiyorum, buna gerek de yok zaten. Avukatım sevgili Eda Salman gerekli takibi yapyor" ifadelerini bullandı.

Kaynak: Snob Magazin