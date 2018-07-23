Çalıntı Otomobilleri Parçalayarak Satan Çeteye Operasyon

GAZİANTEP'te, çalıntı ve hacizli otomobilleri parçalayarak sattığı belirlenen 4 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalıntı ihbarı yapılan otomobilleri bulmak için yaptığı takip sonucunda araçların tamirhanede parçalanarak satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polisin operasyon düzenlediği tamirhanede Almanya'dan çalınan 2 otomobil plakası, 6 otomobil, 11 otomobil motor bloğu, 2 otomobil plakası ve çok sayıda yedek parça ele geçirdi. Olayla ilgili olarak tamirhanedeki A.H., O.G.H., M.M.A. ve R.A. gözaltına alındı.

Şebeke üyelerinin çalıntı ve hacizli araçları parçalayarak sattığı belirlenirken, tamirhanede ele geçirilen malzemelerle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira zararın da engellendiği öğrenildi. Şüpheliler emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - Gaziantep