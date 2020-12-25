Çalıntı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler elektrik direğine çarptı
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Çalıntı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan şüpheliler elektrik direğine çarptı

25.12.2020 04:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 04:08
Çalıntı otomobille polisin

İzmir'in Bornova ilçesinde çalıntı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayan ve elektrik direğine çarpan 2 şüpheli kardeşten 1'i gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde çalıntı otomobille polisin "dur" ihtarına uymayan ve elektrik direğine çarpan 2 şüpheli kardeşten 1'i gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayan 35 KAE 54 plakalı otomobilin sürücüsü, ara sokaklarda kaçmaya başladı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu aynı mahallede 1776 Sokak'ta sıkıştırılan şüpheli sürücü, elektrik direğine çarptı.

Otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Şahin E. gözaltına alırken bir polisin şehit edilmesi olayından aranması bulunduğu öğrenilen kardeşi Erdoğan E, yaya olarak ara sokaklarda izini kaybettirdi.

Öte yandan, polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede otomobilin 1 gün önce Torbalı ilçesinden çalındığı ve plakasının da sahte olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 04:08:52. #1.15#
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