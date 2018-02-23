Çalıntı Otomobille Kapkaç Yapan Şahıslar Yakalandı

Gaziantep'te çaldıkları otomobille kapkaç yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Yan-Dol Büro Amirliği görevlileri tarafından şüpheli şahıslarla ilgili yapılan araştırmalarda, ayrı tarihlerde 2 adet otomobilin çalındığı ve 4 kapkaç olayı yaşandığı tespit edildi. Şüpheli şahısların çaldıkları 2 otomobil polis ekipleri tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar ise haklarında yapılan yasal işlemler sonrası sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP