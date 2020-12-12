Çalıntı otomobille kaçan kişi: Yasak olmasaydı ben kaçmazdım
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Çalıntı otomobille kaçan kişi: Yasak olmasaydı ben kaçmazdım

12.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:44
Çalıntı otomobille kaçan kişi: Yasak olmasaydı ben kaçmazdım

ADANA'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille 30 kilometre kaçtıktan sonra ekip otosuna çarptı.

ADANA'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille 30 kilometre kaçtıktan sonra ekip otosuna çarptı. Sürücü ve yanındaki 2 kişi yaya olarak kaçmaya çalışırken kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Serkan T., "Yasak olmasaydı ben kaçmazdım. Otomobilin çalıntı olduğunu yeni öğrendim" dedi.

Olay, akşam saatlerinde, Sarıçam ilçesine bağlı Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ana arterlerde uygulama yapan polis ekipleri, çalıntı olduğunu tespit ettiği 01 EBZ 35 plakalı otomobilin sürücüsüne cadde üzerindeki uygulama noktasında 'dur' ihtarında bulundu. İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 kilometre boyunca kaçan ismi öğrenilemeyen sürücü, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nin ara sokaklarında polis aracına çarptı. Sürücü ve otomobildeki Serkan T. ile Seçkin Z. yaya olarak kaçmaya başladı. Mahalleyi ablukaya alan polis, kaçan 3 şüpheliyi de kısa sürede yakaladı.

'DEVLETİN ARABASINA ZARAR VERDİĞİMİZ İÇİN PİŞMANIM'Yakalanan şüphelilerden Serkan T., "Pişmanız abi, devletin arabasına zarar verdik. Ama yasak olmasaydı ben kaçmazdım. Aracın çalıntı olduğunu daha şimdi polis abilerden öğrendim" diye kendini savunurken, diğer şüpheli Seçkin Z., "Ben polisten kaçmadım" dedi.İsmi öğrenilemeyen araç sürücüsüne, Serkan T. ile Seçkin Z.'ye sokağa çıkma yasağını ihlalden ve maske takmama ihlalinden para cezası uygulandı. İsmi öğrenilemeyen sürücüye trafik yönünden de, 'dur' ihtarına uymama, tehlikeli araç kullanma ve trafik kurallarına uymamadan para cezası kesildi.

Çalıntı otomobil otoparka çekilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü.


Çalıntı otomobille kaçan kişi: Yasak olmasaydı ben kaçmazdım
Çalıntı otomobille kaçan kişi: Yasak olmasaydı ben kaçmazdım
Çalıntı otomobille kaçan kişi: Yasak olmasaydı ben kaçmazdım
Çalıntı otomobille kaçan kişi: Yasak olmasaydı ben kaçmazdım
Çalıntı otomobille kaçan kişi: Yasak olmasaydı ben kaçmazdım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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