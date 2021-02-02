Çalıntı otomobille gezerken polise yakalandılar
02.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 23:56
Kayseri'nin Kocasinan çalıntı otomobille gezen 2 şüpheli yakalandı.
Kayseri'nin Kocasinan çalıntı otomobille gezen 2 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre V.K. ile H.A'nın bulunduğu 38 H 0923 plakalı otomobil Uğurevler Mahallesi Galericiler Sitesi önündeki polis uygulama noktasında durduruldu.
Sorgulamada otomobilin 2 gün önce Bünyan ilçesinden çalındığı tespit edildi.
Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil