Çalıntı otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin kimliği tespit edildi
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Çalıntı otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin kimliği tespit edildi

Samsun'da çalıntı otomobilin karıştığı kazada hastanede hayatını kaybeden gencin kimliği tespit edildi.

Çalıntı otomobilin karıştığı kazada hayatını kaybeden gencin kimliği tespit edildi
19.09.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:27

Samsun'da çalıntı otomobilin karıştığı kazada hastanede hayatını kaybeden gencin kimliği tespit edildi.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus K.(18) idaresindeki 55 AEC 469 plakalı Peugeot marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüjdeki bariyere çarpıp 30 metre savruldu. Kazada, araç sürücüsü Yunus K. ile aynı araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. 3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı kazada aracın Atakum ilçesi Yeni Mahalle'deki bir oto tamircisine tamir için bırakıldığı ve buradan çalındığı tespit edildi. Kazada Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altındayken hayatını kaybeden gencin kimliği tespit edildi. Ölen gencin 18 yaşındaki Yunus E.K. olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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