Çalıntı otomobil ormanlık alanda bulundu
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Çalıntı otomobil ormanlık alanda bulundu

24.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:07
Çalıntı otomobil ormanlık alanda bulundu

Hatay'da iki önce çalınan otomobil ormanlık alan içerisinde terk edilmiş halde bulundu.

Hatay'da iki önce çalınan otomobil ormanlık alan içerisinde terk edilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Kırıkhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nden çalınan 31 ABU 394 plakalı otomobil, Alabeyli köyü mevkiinde Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terk edilmiş halde bulundu. Araç emniyet otoparkına çekildi. Polis aracı çalan hırsızların yakalama çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Çalıntı otomobil ormanlık alanda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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