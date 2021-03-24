Çalıntı otomobil ormanlık alanda bulundu

Hatay'da iki önce çalınan otomobil ormanlık alan içerisinde terk edilmiş halde bulundu.

Hatay'da iki önce çalınan otomobil ormanlık alan içerisinde terk edilmiş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Kırıkhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nden çalınan 31 ABU 394 plakalı otomobil, Alabeyli köyü mevkiinde Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından terk edilmiş halde bulundu. Araç emniyet otoparkına çekildi. Polis aracı çalan hırsızların yakalama çalışmaları devam ediyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı