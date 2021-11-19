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Çalıntı otomobil kovalamaca sonucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çalıntı otomobil kovalamaca sonucu yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphelendikleri bir aracı durdurmak isteyen polis ekipleri ile hırsızlar arasında uzun süren kovalamaca yaşandı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphelendikleri bir aracı durdurmak isteyen polis ekipleri ile hırsızlar arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Aracı durduran ekipler yaptıkları sorgulamada, otomobilin bir gün önce Kuşadası'ndan çalındığını tespit etti. Yapılan aramada ise otomobilden bir miktar uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, devriye görevi esnasında 07 V 8431 plakalı otomobilden şüphelenip durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yaklaşık 12 kilometre kaçan şüpheliler devriye ekipler tarafından Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Araçta bulunan sürücü A.G. ve yanında oturan arkadaşı C.S. kelepçe ile zapt edildi. Araçta yapılan aramada ise bir miktar kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Yapılan sorgulamada ise aracın bir gün önce Kuşadası'ndan çalındığı öğrenildi. Şüpheliler sorgulamaları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Çalıntı otomobil kovalamaca sonucu yakalandı

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