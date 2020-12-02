Çalıntı otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı
02.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:49
Gaziantep'te çaldıkları otomobil ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Gaziantep'te çaldıkları otomobil ile kaçmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenevler mahallesinde çaldıkları otomobille kaçmaya çalışan 2 şüpheli Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık timi ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı