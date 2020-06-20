Çalıntı motosikletler uygulama noktasında bulundu
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Çalıntı motosikletler uygulama noktasında bulundu

Nizip ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet trafikten men edildi.

Çalıntı motosikletler uygulama noktasında bulundu
20.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:19

Nizip ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında çalıntı olduğu tespit edilen 3 motosiklet trafikten men edildi.

Alınan bilgilere göre, ilçenin huzur ve güveni için ilçe merkezinde oluşturulan bölgelerde asayiş uygulaması yapan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerinde durduğu motosikletlerden 3 tanesinin farklı tarihlerde çalındığını tespit etti.

Motosiklet sürücülerle ilgili işlem yapan ekipler, ele geçirdikleri motosikletleri de trafikten men etti.

Bu arada yine yapılan uygulamada, 7 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçiren ekipler, hakkında aranması bulunan 4 kişiyi de yakaladı.

Kaynak: AA

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