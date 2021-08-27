Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
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Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktıBURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsü Ali F.'nin 2.8 promil alkollü olduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan motosiklet sürücüsü Ali F.'nin 2.8 promil alkollü olduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Ali F. gözaltına alınırken, motosiklet emniyet otoparkına çekildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan 16 ATJ 86 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrolde motosikletin Gürsu ilçesinde çalıntı kaydının bulunduğu tespit edildi. Sürücü Ali F.?nin ise yapılan testte 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Motosikleti, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesinde bir kişiden satın aldığını iddia edilen Ali F. gözaltına alındı. Motosiklet ise detaylı inceleme için emniyet otoparkına çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı
Çalıntı motosikletle yakalandı, 2.8 promil alkollü çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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