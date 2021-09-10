Çalıntı motosikletle yakalanan 2 kişi maske takmama cezası da yedi

Eskişehir'de jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ve çalıntı olduğu belirlenen plakasız bir motosikleti ele geçirirken, olayla ilgili haklarında işlem başlatılan 2 şüpheliye ayrıca kimlik bulundurmama ve maske takmama suçlarından idari para cezası uyguladı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları ve çalıntı olduğu belirlenen plakasız bir motosikleti ele geçirirken, olayla ilgili haklarında işlem başlatılan 2 şüpheliye ayrıca kimlik bulundurmama ve maske takmama suçlarından idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Odunpazarı'nın Yassıhöyük mahallesinde plakası olmayan kırmızı renkli bir motosiklet şüphe üzerine durduruldu. Yapılan inceleme sonucu motosikletin 28 Ağustos 2021 tarihinde Tepebaşı'na bağlı Ertuğrulgazi mahallesinden çalındığı tespit edildi.

Ekipler tarafından Ş.D. ve T.C. isimli şüphelilerin kimlik kontrolleri yapılmak istendi. Fakat T.C. isimli şahsın kimliğini ibraz edememesi üzerine Kabahatler Kanunu'nun 40/1 maddesi uyarınca 204 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca maske kullanmadıkları görülen Ş.D. ve T.C. hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her şahıs için ayrı ayrı 900 lira olmak üzere toplam bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ele geçirilen motosiklet Yed-i Emin Otoparkı'na teslim edilirken, şüpheliler Ş.D. ve T.C. "Motosiklet hırsızlığı" suçundan gerekli işlemlerinin yapılması için Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı