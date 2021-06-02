Çalıntı motosikletle trafiği birbirine kattı, ters yöne girip kaza yaptı

Antalya'da seyir halindeyken jandarmayı görünce motosikletiyle ters şeride giren şahıs, 3 kilometre ters yönde gittikten sonra kaza yaptı.

Antalya'da seyir halindeyken jandarmayı görünce motosikletiyle ters şeride giren şahıs, 3 kilometre ters yönde gittikten sonra kaza yaptı. Motosikletten inen ve 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, jandarmaya silah çekerek olay yerinden kaçtı. Şüpheli şahsın yaptığı tehlikeli yolculuk ile düştüğü anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Sanayi kavşağındaki trafik ışıklarında duran Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu devriye ekibini gören motosikletli bir şahıs, panik halinde araçlar arasında zikzaklar çizerek ilerlemeye başladı. Motosiklet sürücüsünün trafikte tehlike oluşturduğunu gören ekip, motosikleti takibe aldı.

Yaklaşık 3 kilometrelik takibin ardından, motosiklet sürücüsü, Aksaz kavşağında kaçıp ters şeride girdiğinde, karşısından gelen araçlara aldırış etmeksizin, bir eliyle motosikleti kullanırken bir elinde de cep telefonuyla ilgilendi. Yan yola giren jandarma ekibi de şahsın takibini sürdürdü. Ters yönde yaklaşık 3 kilometre giden şüpheli, Doğançam kavşağını geçtikten sonra karşısından gelen araçtan kurtulmak isterken bariyere çarparak yere savruldu.

Yan yolda takibini sürdüren jandarma ekibi, şahsı yakalamak için harekete geçse de, belinden silah çıkardığı bildirilen şüpheli yoğun trafiğe aldırmaksızın karşı şeride geçerek izini kaybettirdi.

Motor bir gün önce çalınmış

Şüphelinin kaza yaptıktan sonra yol ortasında bırakıp kaçtığı 07 AIY 003 plakalı motosikleti sorgulayan ekipler, motosikletin 1 gün önce Yukarı Pazarcı Mahallesi'nden bir ikametten çalındığını, sahibinin Cumhuriyet Polis Merkezine çalıntı müracaatında bulunduğu belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından motosiklet üzerinde inceleme yapıldıktan sonra motosiklet sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı