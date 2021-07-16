Çalıntı motosikletle su sayacı çalan zanlı tutuklandı
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Çalıntı motosikletle su sayacı çalan zanlı tutuklandı

Çalıntı motosikletle su sayacı çalan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de çalıntı motosikletle suyu sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de çalıntı motosikletle suyu sayacı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan şahıs kısa süreli kovalamaca sonunda yakalandı. Yapılan kimlik kontrolünde şahsın A.D. (26) olduğunu tespit eden ekipler, motosikletinde çalıntı olduğunu belirledi. Yanında bulunan 5 adet su sayacını çaldığı belirlenen şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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