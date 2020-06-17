Çalıntı motosikletle polisten kaçan şüpheli yakalandı
Kahramanmaraş'ta denetim yapan trafik polisinden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu çalıntı motosikletle yakalandı.
17.06.2020 19:01 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:34
Kahramanmaraş'ta denetim yapan trafik polisinden kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu çalıntı motosikletle yakalandı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Kuzey Çevre Yolu doğu girişinde motosikletlere yönelik denetim yapan trafik ekipleri, plakasız bir motosiklete "dur" ikazında bulundu. Polisten kaçmaya çalışan sürücü, aynı bulvar üzerinde kovalamaca sonucu yakalandı.
Polis tarafından yapılan inceleme sonrasında motosikletin, 2019'da Gaziantep'ten çalındığı ortaya çıktı.
Şüpheli M.E. hakkında suç eşyasını satın almaktan işlem yapılırken, motosiklet ise sahibine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.
Kaynak: AA