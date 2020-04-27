Çalıntı motosikletle kaza yapan sürücü yaralandı Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bursa-Balıkesir kara yolu TİGEM mevkisinde 16 yaşındaki Suriye uyruklu Malik T'nin kullandığı 16 AHP 622 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Yaralanan Malik T, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik ekiplerince yapılan araştırmada, motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Sürücüye, çalıntı motor, sokağa çıkma yasağı ve trafik kuralları yönünden ceza kesildi.

Kaynak: AA