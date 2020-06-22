Çalıntı motosikletle kapkaç yapan zanlı yakalandı
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Çalıntı motosikletle kapkaç yapan zanlı yakalandı

Kırklareli'nde çalıntı motosikletle bir kadının çantasını alarak kaçan zanlı yakalandı.

22.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:31

Kırklareli'nde çalıntı motosikletle bir kadının çantasını alarak kaçan zanlı yakalandı.

Karakaş Mahallesi İstiklal Caddesi'nde kaldırımda yürüyen kadının çantasının çalındığı ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri sevk edildi.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin hayvan ve motosiklet hırsızlığı suçundan sabıkası olan S.D. olduğunu belirledi.

Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Ekipler çalıntı çanta ve olayda kullanıldığı tespit edilen çalıntı motosiklete el koydu.

Çanta sahibine teslim edildi.

Çalıntı motosikletle kapkaç yapan zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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