Çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden birinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden birinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı

15.11.2020 18:27 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:31
Çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden birinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde dur ihtiranı uymayan motosikletteki 2 kişi kovalamacayla yakalandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde dur ihtiranı uymayan motosikletteki 2 kişi kovalamacayla yakalandı. Çalıntı olduğu motosikletin hırsızlık suçundan aranan sürücüsü M.K. gözaltına alınırken, koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal ettiği belirlenen arkasındaki M.O. ise İl Sağlık Müdürlüğü izolasyon ekiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mobilpark ekipleri şüphe üzerine dün saat 16.30 sıralarında Aydın-İzmir karayolunda, üzerinde 2 kişi bulunan 09 AZ 478 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosikletin sürücüsü M.K. ihtara uymayarak yoluna devam etti, polis de peşine düştü. Yaşanan kovalamacayla motosiklet durduruldu.

Polisin motosikletin plakası üzerinden yaptığı sorgulamada 2016 yılında Ovaeymir Mahallesi'nden çalındığı belirlendi. Hırsızlık suçundan arandığı belirlenen M.K. gözaltına alındı. Arkasında yolculuk yapan O.M.'nin de koronavirüs testinin pozitif olduğu halde karantinayı ihlal ettiği tespit edildi.

M.K., işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, O.M. ise İl Sağlık Müdürlüğü izolasyon ekiplerine teslim edildi.


Çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden birinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

İlgili Haberler

FETÖ'nün Küçük Gelin'i çalıntı çıktı
FETÖ'nün Küçük Gelin'i çalıntı çıktı
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Hastaneden kaçan koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Van Gölü çekilince tarihi Erciş Kalesi ortaya çıktı, bilim insanları küresel iklim değişimine dikkat çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Donald Trump Kamala Harris Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Mert Fırat Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Fatih Terim Ersun Yanal Domagoj Vida
Daha Fazla Yangın Antalya Formula 1 Grand Prix
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çalıntı motosikletle kaçan iki şüpheliden birinin koronavirüs olduğu ortaya çıktı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 18:37:55. #1.15#
title