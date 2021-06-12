Çalıntı motosikletle inşaattan kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
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Çalıntı motosikletle inşaattan kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Çalıntı motosikletle inşaattan kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları motosikletle gittikleri inşaat alanından da kablo hırsızlığı yapan E.Ç. (26) ve E.Y. (24), operasyonla yakalandı.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, çaldıkları motosikletle gittikleri inşaat alanından da kablo hırsızlığı yapan E.Ç. (26) ve E.Y. (24), operasyonla yakalandı. 

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan işçiler, yaklaşık 500 metre uzunluğunda bakır kablonun yerinde olmadığını fark etti. Durumun polise bildirilmesi üzerine jandarmayla koordineli çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen E.Ç. ve E.Y., motosikletle arka sepetteki kablolar ile seyir halindeyken Kanlıgeçit mevkisi uygulama noktasında durduruldu. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen kablo ise inşaat yetkililerine teslim edildi.


Çalıntı motosikletle inşaattan kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
Çalıntı motosikletle inşaattan kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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