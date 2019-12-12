Çalıntı motosikletle gezerken yakalandı
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Çalıntı motosikletle gezerken yakalandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çalıntı motosikletle gezen İ.K., polisin yaptığı uygulamada yakalandı.

12.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:31
Çalıntı motosikletle gezerken yakalandı

KOCAELİ'nin ilçesinde, çalıntı motosikletle gezen İ.K., polisin yaptığı uygulamada yakalandı.

Gölcük İlçe ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulamada araçları durdurarak ruhsatlarını kontrol etti. Bu sırada bir motosiklet durduruldu. Motosikletin çalındığı belirlenirken, sürücü İ.K. gözaltına alındı. İ.K.'nin hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. İ.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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