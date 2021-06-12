Çalıntı motosikletle bakır kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
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Çalıntı motosikletle bakır kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Çalıntı motosikletle bakır kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çaldıkları motosikletle bir inşaattan bakır kablo çalan hırsızlık şüphelisi şahıslar suçüstü yakalandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çaldıkları motosikletle bir inşaattan bakır kablo çalan hırsızlık şüphelisi şahıslar suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan bakır kablolar çalındı. Kabloların yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Şahısların yakalanması için İlçe Jandarma Komutanlığıyla koordineli çalışma başlatan Düziçi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların daha önceden suç kaydı olan E.Ç. ile E.Y. olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerince Kanlıgeçit civarında şüphe üzerine durdurulan motosikletli şahsıların yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık suçundan aranan şahıslar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan E.Ç. ve E.Y. isimli şahıslar polis ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sev edilen şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Çalıntı motosikletle bakır kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı
Çalıntı motosikletle bakır kablo çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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