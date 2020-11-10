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Çalıntı motosiklet terk edilmiş vaziyette bulundu

10.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:09
Çalıntı motosiklet terk edilmiş vaziyette bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet park halinde terkedilmiş bir vaziyette bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde çalıntı motosiklet park halinde terkedilmiş bir vaziyette bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Zihni Lokman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinlerinin sokakta terk edilmiş park halinde bir motosiklet olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve olay yeri ekipleri plakası ve şase numarası silinmiş motosiklet üzerinde inceleme yaptıktan sonra motosikletin sahibini ve hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Çalıntı motosiklet terk edilmiş vaziyette bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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