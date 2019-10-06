Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Batman'da yapılan uygulamada, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklete el konularak sahibine teslim edildi.

06.10.2019 15:34
Çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi

Batman'da yapılan uygulamada, çalıntı olduğu tespit edilen motosiklete el konularak sahibine teslim edildi.


Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama başlattı. Yapılan uygulamada, H.D. isimli şahsın kullanmış olduğu plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Motosiklet yapılan işlemlerin ardından sahibine tespit edildi.


Şüpheli H.D.'nin, motosikleti H.Y.'den emanet aldığını beyan etmesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatı üzerine H.Y. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca H.Y.'nin Antalya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan arandığı tespit edilerek, ilgili birime teslim edildi. - BATMAN

Kaynak: İHA
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