Çalıntı motosiklet petrol istasyonunda bulundu
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Çalıntı motosiklet petrol istasyonunda bulundu

Çalıntı motosiklet petrol istasyonunda bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir petrol istasyonunda tespit edilen çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de bir petrol istasyonunda tespit edilen çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Osmangazi mahallesinde bulunan bir petrol istasyonunda çalıntı bir motosikletin olduğu bilgisini alan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gitti. Ekiplerce bulunan motosikletin yapılan GBT sorgusunda çalıntı olduğu tespit edildi. Bahse konu motosiklet olay yerinde sahibine teslim edilirken, kaçan şüpheli şahıslar ile ilgili araştırmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Çalıntı motosiklet petrol istasyonunda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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