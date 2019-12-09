Çalıntı motosiklet ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Çalıntı motosiklet ele geçirildi - Haberler

Çalıntı motosiklet ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

09.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:30
Çalıntı motosiklet ele geçirildi

'te şüphe üzerine durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Motosikleti çaldığı düşünülen şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.


Şahinbey İlçe devriye ekipleri motosiklet hırsızlığına yönelik çalışmalar yaptı. Çalışmalarda Yavuzlar Mahallesinde durdurulan bir motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.


Motosikleti çaldığı düşünülen şüpheli şahıs hakkında ise gerekli adli işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler